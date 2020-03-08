СК РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве подростка в Колпино

Санкт-Петербург, 8 марта. Правоохранители определили местонахождение 14-летнего сына судьи, подозреваемого в убийстве своего друга в Колпино. Подросток был найден на одной из центральных улиц в Пушкине. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящий момент молодой человек задержан и направляется к представителям следствия для допроса. Известно, что правоохранители намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Отмечается, что в момент встречи с правоохранителями молодой человек выглядел уставшим, а одежда имела неопрятный, грязный вид.

Напомним, что 7 марта в подъезде жилого дома в Колпино был обнаружен труп несовершеннолетнего с огнестрельным ранением. По версии следствия, в погибшего стрелял 14-летний сын судьи, хозяина жилого помещения, в котором отдыхала накануне компания молодых людей.