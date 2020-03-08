Друг убитого в Колпино подростка рассказал о его взаимоотношениях с сыном судьи

Санкт-Петербург, 8 марта. Знакомый убитого в Колпино подростка рассказал о его взаимоотношениях с сыном судьи. По его словам, ребята были лучшими друзьями и ничего не предвещало беды.

Молодой человек рассказал, что в тот злополучный вечер он был пятым членом компании, которая находилась в квартире суди, где живет его сын. Он покинул жилище в 18.30 и не был свидетелем убийства.

«Никаких намеков на негативное отношение не было от слова «совсем». Тем более они были лучшими друзьями», — вспоминает молодой человек.

Парень до сих пор не может поверить в случившееся. Он сообщил, что погибший подросток был очень добрым человеком, любил спорт, умел находить со всеми общий язык и был ярым противником курения и наркотиков, передает телеканал «360».

Подозреваемого в убийстве школьника сына судьи, он охарактеризовал как не менее доброго человека, который лишь иногда проявлял вспыльчивость во время конфликтов.

«Но я верю и хочу верить в то, что это случайность», — сообщил друг погибшего.

Ранее ФАН сообщал, что на лестничной площадке в Колпино обнаружили тело подростка с огнестрельным ранением. Отмечается, что 14-летний ребенок погиб в результате несчастного случая. Его друг, который является сыном судьи, во время игр случайно выстрелил в рот товарищу из отцовского ружья.