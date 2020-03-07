Полиция Петербурга научилась быстро раскрывать массовые мелкие преступления 

Санкт-Петербург, 7 марта. В субботу блогер _zmeiu_ka_ в Instagram сообщила о том, что полицейское управление МВД по Кировскому району Петербурга нашло ее велосипед. Оперативники города теперь владеют новой методикой раскрытия большинства мелких преступлений.

По словам блогера, 14 февраля злоумышленники украли у нее велосипед. На реальную помощь полицейских девушка не рассчитывала. Однако уже 4 марта ей позвонили из полиции и попросили забрать велосипед. В эти же дни правоохранители вернули хозяевам массу похищенного, в том числе еще пять велосипедов.

Почему ФАН пишет об этом? Этот факт свидетельствует о кардинальном повышении уровня безопасности горожан, о котором раньше можно было только мечтать.

На условиях анонимности в управлении по району нам сообщили, что оперативная часть теперь владеет новой методикой раскрытия большинства мелких преступлений и правонарушений. Раньше количество правонарушений делало поиск нарушителей почти невозможным в условиях мегаполиса: население одного Кировского района составляет 336 тысяч человек. Еще некоторое непродолжительное время назад это было невозможно, а сейчас, как мы видим, раскрытие занимает всего две недели.

Большая роль в повышении нашей безопасности уделяется системе «Безопасный город», которая внедряется правительством города с 2005 года. Сейчас наблюдение в автоматическом режиме во всех районах города ведется посредством 5,7 тысячи интеллектуальных устройств мониторинга и видеокамер. Как мы видим, такая система приносит ощутимые плоды простым гражданам.