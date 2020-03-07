Беглов подвел итоги рабочей поездки в Невский район

Санкт-Петербург, 7 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки по Невскому району посетил сразу несколько объектов, в том числе СК «Ледовая арена».

Глава города проинспектировал детский сад №5, Невский завод электрического транспорта и осмотрел ход реконструкции теплосетей от 1-й Невской котельной. Он отметил, что в этом районе накопилось много проблем.

По словам Беглова, в детскому саду воспитывают здоровых детей и малышей с ограниченными возможностями здоровья.

«Я считаю, что, если дети видят, как трудно другим и как те добиваются успехов, то это заслуживает уважения и к персоналу, и к родителям», — прокомментировал губернатор, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Глава города распорядился привести в порядок территорию детского сада. Глава Невского района Алексей Гульчук пообещал обновить площадки для детей.

Во время инспекции «Ледовой арены» Беглов встретился с тренером Татьяной Москвиной. Губернатор подчеркнул, что детей и молодежь нужно вовлекать в занятия спортом.

Ранее сообщалось, что Беглов поздравил жительниц Петербурга с наступающим 8 марта. Он подчеркнул, что у современных женщин много задач — быть матерью, активным членом общества и охранять семейный очаг. Губернатор добавил, что матери и жены вдохновляют мужчин на смелые поступки.