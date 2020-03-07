Полиция задержала в Петербурге грабителя, ранившего женщину ножом в живот

Санкт-Петербург, 7 марта. Полиция задержала в Петербурге грабителя, ударившего ножом женщину, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 5 марта в лифте дома в Красносельском районе. Женщина возвращалась домой, вместе с ней в лифт зашел злоумышленник.

Он потребовал дать ему мобильный телефон, но петербурженка оказала сопротивление. В ответ мужчина ударил женщину ножом в бок и в руку, после чего скрылся, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Пострадавшую госпитализировали, она находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция задержала подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Петро-Славянке обнаружили иномарку, за рулем которой находился зарезанный человек.