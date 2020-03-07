Зарезанного водителя нашли в съехавшем в кювет автомобиле Kia в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 марта. Прохожий обнаружил в Петро-Славянке иномарку с трупом за рулем, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 6 марта в Колпинском районе. Прохожий нашел съехавший в кювет автомобиль Kia Rio.

За рулем находился погибший 27-летний мужчина, на его теле обнаружили несколько колото-резаных ран. Как передает телеканал «Санкт-Петербург», полиция задержала 26-летнего подозреваемого в убийстве.

По предварительным данным, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пассажир напал с ножом на водителя. После этого он скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что в Петербурге приезжего ударили ножом за отказ дать прикурить.