Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на праздники

Санкт-Петербург, 7 марта. Длинные выходные в Петербурге запомнятся жителям и гостям города весенней погодой. Однако в Международный женский день возможен небольшой снег с дождем.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, в субботу воздух прогреется до плюс 5 градусов по Цельсию. Ближе к ночи похолодает до 0 градусов. Днем ожидается переменная облачность, а утром в воскресенье на дорогах возможна гололедица.

В праздничное воскресенье в Северной столице похолодает: столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 5 градусов по Цельсию. С утра 8 Марта ожидается небольшой снег с дождем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам в 2020 году «малиновое» лето. По его словам, в России будет зона идеального климатического комфорта. Специалист добавил, что в течение ближайших месяцев будет наблюдаться аномальная погода, а показатели температуры будут стабильно превышать норму.