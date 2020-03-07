«Невские новости» вошли в число самых цитируемых СМИ Петербурга

Санкт-Петербург, 7 марта. Информационное агентство «Невские новости» заняло третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Петербурга по итогам 2019 года.

Рейтинг СМИ Петербурга и Ленинградской области за 2019 год подготовила компания «Медиалогия», специализирующаяся на анализе средств массовой информации и социальных медиа.

В список лучших по индексу цитирования (ИЦ) попали 25 информационных агентств, изданий и телеканалов. Первое место с показателем ИЦ 4 961 заняла Fontanka.ru, на втором месте Росбалт (1 483,31), на третьем — «Невские новости» (1 193,15).

Отметим, что на составление рейтинга не влияла профильная направленность СМИ, а также показатели тиража, аудитории и посещаемости.