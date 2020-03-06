Жена Ефремова объяснила, почему артиста не пустили в самолет в «Пулково»

Санкт-Петербург, 6 марта. Супруга Михаила Ефремова заявила, что артиста не пустили на самолет в «Пулково» поскольку он разыграл сотрудников авиакомпании AirBaltic.

Утром 6 февраля артиста не пустили в самолет. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, Ефремов находился в алкогольном опьянении.

Но Софья Кругликова не согласна с этой информацией. Она иронично прокомментировала инцидент, отметив, что супруг «не соответствовал стандартам перевозимого пассажира».

Супруга добавила, что AirBaltic не подошел «масштаб гения». Ефремов так и не улетел в Ригу, как планировал ранее. Она предположила, что для мужа придется «заказывать ракету».

Кругликова подчеркнула, что Ефремов разыграл всех.

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», — заключила супруга артиста, ее слова передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что артист был очень пьян. Сотрудники авиакомпании передали его в руки правоохранителям, которые составили протокол.

После этого актера отвели в медпункт, но он отказался от госпитализации. Из аэропорта Ефремова забрал знакомый.

Коллеги артиста считают, что у него есть проблемы с алкоголем. Ефремов подтверждал, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Он рассказал, что как-то на даче упал и повредил ребро, после чего ему тяжело было дышать.