Беглов поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Санкт-Петербург, 6 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта.

Глава города отметил роль женщин в современном обществе. Они трудятся на благо родины и поддерживают семейный очаг.

«Сила духа матерей и жен поддерживает нас в жизненных испытаниях, вдохновляет на смелые поступки и новые достижения»,− сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Он отметил, что женщины достигали больших успехов в науке, образовании, бизнесе, госуправлении. Им можно доверить решение сложных вопросов. Беглов пожелал женщинам здоровья, хорошего настроения и тепла.

Ранее в Гильдии парфюмеров рассказали, какой подарок понравится любой женщине на 8 Марта. Они посоветовали приобрести купон на парфюмерный мастер-класс.

А эксперты Роскачества объяснили, как выбрать правильный букет цветов, который простоит долго. Как показал опрос, в праздничный день женщины рассчитывают получить от любимых букет цветов, сладости и духи.