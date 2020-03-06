Школьница из Петербурга стала жертвой педофила-рецидивиста

Санкт-Петербург, 6 марта. Ранее судимый мужчина заставил школьницу из Петербурга высылать интимные фото. Рецидивист познакомился с 13-летней девочкой в соцсетях.

В январе школьница вступила в группу с объявлениями о вакансиях. С девочкой связался мужчина и предложил ей работу в модельном агентстве.

Якобы для прохождения кастинга подозреваемый уговорил несовершеннолетнюю отправить ему обнаженные снимки. Как только он получил фото, то стал требовать видео. Злоумышленник шантажировал подростка, что опубликует ее снимки в Интернете, если она не отправит ему еще.

Мать девочки увидела переписку с педофилом и обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что шантаж устроил судимый за разбой и изнасилование житель Подмосковья, передает «Пятый канал».

Ранее в Ленобласти был задержан 46-летний мужчина по подозрению в насилии над собственной дочерью.

В Госдуме предложили ужесточить наказание для педофилов. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних должны наказываться химической кастрацией, считает депутат Сергей Вострецов.