Власти Петербурга решили не отменять «Алые паруса»

Санкт-Петербург, 6 марта. Власти Петербурга не стали отменять праздник выпускников «Алые паруса» из-за коронавируса, сообщили в городском комитете по образованию.

Исполнительный директор АО «Телерадиокомпания «Петербург» Андрей Олейник сообщил, что изменений пока не планируется. Однако организаторы обсуждали вопрос о смене формата мероприятия.

В комитете по образованию добавили, что идет прием заявок на участие в празднике от школьников из других городов России.

В прошлом году «Алые паруса» прошли в ночь с 23 по 24 июня. Красочное шоу посмотрели около 1,5 млн человек, пишет издание «Петербургский дневник».

По данным комитете здравоохранения, в Петербурге на карантине по коронавирусу находятся 64 человека.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацей с вирусом COVID -19 отменили Ялтинский, Красноярский, Петербургский экономические форумы.

По последним данным, случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 70 странах мира. Больше всего в Китае, Ирае, в Cеверной Европе появились первые инифицированные.