Восьмилетний мальчик погиб в Петербурге, выпав из окна 20-го этажа

Санкт-Петербург, 6 марта. Школьник выпал из окна дома на 20-м этаже в Петербурге. Трагедия произошла в Приморском районе.

Днем 5 марта восьмилетний мальчик разбился на улице Оптиков. По данным полиции, 39-летняя женщина проводила сына из школы до подъезда.

Петербурженка ждала мальчика внизу, пока он переодевается. Она хотела отвести сына на тренировку по дзюдо. Ребенок зашел в подъезд и вскоре выпал из окна.

Школьник получил тяжелые травмы и скончался в скорой, передает «Пятый канал». Полиция выясняет обстоятельства гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа в Петербурге. Малыш получил серьезные травмы, но выжил.

Еще один инцидент произошел в Парголово, тогда пострадал трехлетний ребенок при падении со второго этажа.