Более 60 человек проверяют на коронавирус в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 марта. Шестьдесят четыре человека, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран, наблюдают в Боткинской больнице.

Как сообщили в городском комитете по здравоохраненению, госпитализированы люди с ОРВИ. Они сдадут необходимые анализы для исключения подозрения инфицирования коронавирусом, пишет РИА Новости.

Напомним, что Китай проинформировал ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестной этиологии в конце декабря 2019 года. Организация признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вирус получил название COVID-19. ПО последним данным, жертвами вируса стали 3 285 человек, выздоровели 51 243 человека.

Ранее сообщалось, что компания AliExpress предупредила клиентов о задержке доставки товаров из-за ситуации с коронавирусом в Китае.