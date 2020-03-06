Беглов открыл первый детсад на намывной территории в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл первый детский сад на намывной территории Васильевского острова.

Детский сад, ставший дошкольным отделением гимназии №642 «Земля и Вселенная», представляет собой первый объект социальной инфраструктуры, возведенный на намывных территориях. Распоряжением Беглова открытие учреждения было запланировано на начало марта, поскольку именно в эти дни несколько малышей, которым предстоит здесь учиться, отмечают свой день рождения. Губернатор лично поздравил детишек с праздником и вручил именинникам подарки, а родителям сообщил, что застройщик передал детский сад городу безвозмездно.

«Строители приложили все силы, чтобы сад был открыт досрочно и сделали мамам подарок к 8 Марта», — подчеркнул Беглов.

В садике на 140 мест разместились семь групп для малышей в возрасте от двух до семи лет. Здесь есть бассейн, спортзал с тренажерами, актовый зал с музыкальным оборудованием и многое другое. Дети смогут заниматься с психологом и готовиться к школе. По словам губернатора, в ближайшие годы на намывной территории планируется возвести еще три образовательных учреждения.

«В 2021 году появятся еще два детских садика, а в этом году мы начнем строить школу», — рассказал Беглов родителям.

Напомним, к 2021 году российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить стопроцентную доступность дошкольных учреждений в рамках указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».