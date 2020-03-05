Петербуржец застрелил знакомого бывшей жены и увез труп в неизвестном направлении

Санкт-Петербург, 5 марта. Мужчина застрелил партнера по бизнесу своей бывшей супруги и увез его труп в багажнике иномарки. Кровавая история произошла в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские узнали о случившемся от 37-летней жительницы Петербурга. Она позвонила правоохранителям и сообщила, что стала свидетелем ужасного преступления. По словам женщины, она договорилась со своими бывшим супругом о встрече в загородном доме в поселке Яковлево, чтобы забрать диван. Она побоялась идти на встречу одна и пригласила с собой 38-летнего приятеля, передает «Комсомольская правда — Петербург».

«Бывший супруг приехал, зашел в дом и попытался надеть на женщину наручники, та вырвалась и выбежала на улицу, где получила удар по голове предметом, похожим на пистолет», — сообщил источник в полиции.

Партнер по бизнесу попытался вступиться за женщину, но получил четыре пулевых ранения в живот и скончался на месте. Бывший муж погрузил труп мужчины в багажник автомобиля, а жену усадил на пассажирское сидение и начал движение. На выезде с территории поселка женщина смогла выпрыгнуть из автомобиля и сбежать.

На трассе она поймала попутку и стала звонить в полицию. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили там пули и гильзы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент стражи порядка разыскивают преступника с трупом в багажнике.