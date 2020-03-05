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Профильная комиссия Петербурга приняла проект антидопингового закона

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Профильная комиссия Петербурга приняла проект антидопингового закона

Санкт-Петербург, 5 марта. Комиссия по культуре, информации, туризму и спорту приняла проект модельного закона «О противодействии применению допинга в спорте» на заседании в Петербурге. Площадкой для обсуждения вопроса стал Таврический дворец, в котором расположена штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Профильная комиссия Петербурга приняла проект антидопингового законаВ обсуждении допингового вопроса приняла участие трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина. По ее словам, для борьбы с допингом необходимы не только неизбежные наказания, но и проведение просветительской деятельности.

«Спортсменам, особенно молодым, нужно знать, что золотые медали должны быть честными и добываться на арене, а не с помощью фармакологии. И очень важно то, что необходимо наказывать тренеров, которые замешаны в нарушении антидопингового законодательства вплоть до запрета тренерской деятельности», — заявила Роднина.

Профильная комиссия Петербурга приняла проект антидопингового законаОна добавила, что в России никого из тренеров или врачей ни разу не наказали после выявления случаев применения допинга.

Отмечается, что проект модельного закона, который сегодня был одобрен, в апреле будет вынесен на голосование на ассамблее стран СНГ.

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