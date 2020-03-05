Профильная комиссия Петербурга приняла проект антидопингового закона

Санкт-Петербург, 5 марта. Комиссия по культуре, информации, туризму и спорту приняла проект модельного закона «О противодействии применению допинга в спорте» на заседании в Петербурге. Площадкой для обсуждения вопроса стал Таврический дворец, в котором расположена штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В обсуждении допингового вопроса приняла участие трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина. По ее словам, для борьбы с допингом необходимы не только неизбежные наказания, но и проведение просветительской деятельности.

«Спортсменам, особенно молодым, нужно знать, что золотые медали должны быть честными и добываться на арене, а не с помощью фармакологии. И очень важно то, что необходимо наказывать тренеров, которые замешаны в нарушении антидопингового законодательства вплоть до запрета тренерской деятельности», — заявила Роднина.

Она добавила, что в России никого из тренеров или врачей ни разу не наказали после выявления случаев применения допинга.

Отмечается, что проект модельного закона, который сегодня был одобрен, в апреле будет вынесен на голосование на ассамблее стран СНГ.