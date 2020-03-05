Суд рассматривает уголовное дело о краже картин Малевича, длившееся 13 лет

Санкт-Петербург, 5 марта. Выборгский районный суд Петербурга рассматривает уголовное дело о краже 13 картин, принадлежащих гражданке Финляндии Айли Ивановне К., известной в среде деятелей культуры в качестве художественного переводчика с русского языка, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Среди похищенного — литографии Малевича, картины Тышлера, Сарьяна, Кандаурова.

Много лет подозреваемая в хищении находилась в розыске и была задержана полицией в 2018 году в Вологодской области. Дело рассматривается в особом порядке при согласии подсудимой с предъявленным обвинением и заявленными исковыми требованиями в 8 миллионов рублей.

По данным предварительного следствия, в 2007 году хозяйка высокой живописи подыскала на диком российском рынке посредницу Татьяну Г., которая взялась произвести экспертизу подлинности и оценку полотен, а затем подыскать покупателя. Часть услуг она выполнила, но затем скрылась, забрав 15 картин с собой.

За эти годы две картины были найдены их хозяйкой, устроившей собственное расследование с помощью Интерпола и добровольных помощников. Судьба 13 картин не установлена. Вероятнее всего, их найдут в частных собраниях или на аукционах в Интернете.

Следствие решило, что стоимость украденных шедевров — 8 млн рублей. Подсудимая охотно признает иск с таким ущербом. Потерпевшая не настаивает на наказании. По ее мнению, преступница наказала себя сама длительным периодом скитаний в розыске.

Представитель потерпевшей, адвокат Арцыбашев, рассказал корреспонденту ФАН, что, несмотря на окончание следствия, так и не была проведена компетентная оценка похищенных ценностей с участием авторитетных специалистов. С ним можно согласиться: на частных аукционах стоимость одной подлинной литографии Малевича колеблется от 400 тыс. до 18 млн рублей. Реальная ценность похищенной коллекции может доходить до 250 млн рублей. На родине потерпевшей, в Финляндии, специалисты по творчеству художников, картины за авторством которых похищены, отсутствуют, а искусствоведы Русского музея проводить исследование пока не согласились. Таким образом, главный вопрос об истинной стоимости и судьбе ушедших на черный рынок шедевров остался пока неразрешенным.