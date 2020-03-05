Еду находящимся под карантином студентам СЗГМУ им. Мечникова доставляют курьеры

Санкт-Петербург, 5 марта. Помещенным под карантин в общежитии студентам петербургского медицинского университета имени Мечникова доставляют еду курьеры.

Учащиеся находятся во временной изоляции в здании общежития на проспекте Просвещения. Особый режим введен в заведении с 4 марта и должен продлиться не дольше двух недель. Студенты сдали медикам все необходимые анализы, покидать здание категорически запрещено.

«В здание не впускают. Исключительно по звонку или пропускам. Очень много студентов приходят с огромными авоськами — по 4-5 пакетов, потому что закупаются впрок» — говорит корреспондент телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее студента из Италии, обучающегося в этом медицинском вузе, госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус. Молодой человек обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Его поместили в инфекционный бокс.