Санкт-Петербург, 5 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл новый детский сад в Василеостровском районе Петербурга. Распоряжение главы города об открытии дошкольного учреждения было получено в январе этого года.

Садик построен в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина к 2021 году, согласно которым необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольных учреждений в рамках указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В Василеостровском районе очереди в детские сады нет, но открытие нового дошкольного учреждения на 140 мест позволит разгрузить другие сады района. Отмечается, что интерьер детского сада оформлен в морской и приключенческой тематике.