Гигантские грачи «прилетели» на одну из детских площадок Петербурга

Санкт-Петербург, 5 марта. Известный дизайнер и арт-директор рекламного агентства Great Вадим Соловьев разместил огромного грача на одной из детских площадок Петербурга. Изображение пернатого создания он опубликовал в своем Instagram.

Соловьев хорошо знаком жителям Северной столицы благодаря своим фотоработам, на которых он изображает необычных существ на улицах города. В своей новой публикации он показал огромных грачей размером с дерево, которые прилетели в один из петербургских дворов с наступлением весны.

Пользователи Сети предположили, что эта зарисовка является своеобразной интерпретацией картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели».

Дизайнер поздравил всех жителей и гостей города с долгожданным наступлением весны, передает «Петербургский дневник».

«Еще не утихли метели. Еще не проснулись ручьи. Но в город грачи прилетели. Гигантские мега-грачи!» — подписал свой пост Соловьев.

Стоит отметить, что публикации дизайнера пользуются популярностью в Сети.

Ранее сообщалось, что художник Вадим Соловьев создал анимированный ролик, в котором дрон выкидывает мусор в урну у одного из подъездов в Петербурге. Робот-уборщик вылетает из дома и выбрасывает мусорный мешок в стоящую у парадной урну, не добравшись до мусорного контейнера во дворе. Автор работы сравнивает дрон с «соседом с первого этажа» и называет происходящее свинством.