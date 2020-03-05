Погода в Петербурге может побить температурный рекорд 1959 года

Санкт-Петербург, 5 марта. Погода в Петербурге готовится побить очередной температурный рекорд. Днем город окажется во власти теплого циклона, а уже вечером метеоусловия изменятся под воздействием холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, в Северной столице ожидаются дожди и ветер. Температура воздуха днем составит 6 градусов тепла. Он отметил, что такие показатели могут приблизить Петербург к тому, чтобы установить новый температурный рекорд. В 1959 году максимальное значение температуры воздуха в этот день достигало 6,1 градуса с отметкой плюс, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Он добавил, что скорость юго-восточного ветра будет достигать 10 метров в секунду, а атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.