Житель Ленобласти облил жену керосином и поджег

Санкт-Петербург, 5 марта. Житель Петербурга в ходе ссоры с женой облил ее керосином и поджег. Чрезвычайное происшествия произошло в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 4 марта в поселке Ермилово. Карета скорой помощи забрала с места происшествия женщину 1961 года рождения, получившую ожоги. Уже в больнице пострадавшая сообщила, что муж 1962 года рождения поджег ей волосы. В данный момент врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Правоохранители задержали поджигателя и доставили в отделение полиции для разбирательства.

«Установлено, что ранее гражданин уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела.