Рейс «Петербург — Симферополь» приземлится в Ростове из-за угрозы «минирования»

Санкт-Петербург, 5 марта. Пассажирский самолет, выполнявший рейс «Петербург — Симферополь», вынужденно приземлится в ростовском аэропорту из-за анонимного сообщения о «минировании».

На электронную почту аэропорта «Пулково» пришло сообщение от неизвестного, в котором говорилось, что на борту лайнера может находиться взрывное устройство, передают «Народные новости».

Такое же сообщение поступило в колл-центр воздушной гавани «Шереметьево», откуда вылетел рейс «Москва — Омск». Напомним, что экипаж судна решил не разворачивать самолет для посадки, а лететь непосредственно до пункта назначения в Омске.