Турнир по Panna-футболу провели на станции метро «Международная» в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 марта. Всероссийский клуб болельщиков и петербургский метрополитен провели оригинальный турнир по Panna-футболу. Состязания прошли за 100 дней до начала чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Panna-футбол — это одна из самых красочных и популярных в мире разновидностей уличного футбола, когда игроки встречаются в формате один на один. Подобный формат дает возможность проявить свой креатив и технику владения мячом.

Правила этого мини-чемпионата просты: игра длится всего три минуты, но даже ведя в счете можно проиграть, если противнику удастся осуществить финт, при котором мяч пролетает между ног.

Игровой площадкой стал бойцовский октагон установленный на станции метро «Международная». В турнире приняли участие известные в прошлом игроки футбольного клуба «Зенит» — Алексей Игонин, Олег Власов и Дмитрий Радченко.

Организаторами уникального турнира выступили метрополитен Петербурга, Клуб болельщиков сборной России Russia Unites и команда Street Madness, являющаяся родоначальником уличного футбольного движения в России.