Сопредседатель родительского комитета рассказал о ситуации с поборами в школах Петербурга

Санкт-Петербург, 4 марта. Правоохранительные органы Петербурга занимаются проблемой поборов в школах и проверяют любые сообщения о подобных случаях. Об этом рассказал сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не могу сказать, что в Петербурге есть горячая проблема. Ведется работа со стороны правоохранительных и надзорных органов. И даже косвенные указания очень жестко проверяются. Никто не захочет подставляться и вести себя некорректно по отношению к родителю», — отметил Богданов.

Он напомнил, что без сбора денег в учебном заведении часто не обойтись, например, когда речь идет об экскурсиях или каких-то мероприятиях.

«Но я знаю, общаясь с учителями, что все стараются держаться от этого подальше», — сказал сопредседатель петербургского родительского комитета на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По словам Богданова, основные конфликты по поводу сбора денег возникают между родителями, ведь всегда находятся многодетные или малоимущие семьи, для которых даже 100 рублей — это существенная сумма. Когда люди не могут договориться на местах, они обращаются в «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», и конфликты могут вылиться в публичное поле.