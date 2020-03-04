Кокоулина назвала актуальным вопрос о незаконных поборах в школах

Санкт-Петербург, 4 марта. Вопрос, касающийся поборов в общеобразовательных учреждениях, является важным и актуальным, так как это мероприятие является незаконными со стороны руководства. Об этом в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» сказала Оксана Кокоулина, начальник юридического сектора департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленобласти.

По ее словам, подобные вопросы возникали и продолжают возникать, однако это бывает редко.

«Да, действительно, поборы — это незаконные мероприятия со стороны руководителя общеобразовательного учреждения. Меры, которые могут применить — как и административная, так и в том числе уголовная ответственность», — передает Федеральное агентство новостей слова Оксаны Кокоулиной.

Она также рассказала о мерах, принимаемых со стороны органов исполнительной власти. Спикер заметила, что в 2015 году было письмо министерства образования о недопущении незаконных сборов.

«С нашей стороны письмо было направлено в образовательные организации. Ежегодно издают приказ о недопущении поборов в образовательных организациях, с которым на педсовете и родительством собрании ознакамливают и доносят до родителей», — добавила Кокоулина.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей 4 марта проходит пресс-конференция «Поборы в школах — есть ли решение проблемы». Гости и участники дискуссии обсуждают, куда жаловаться в таком случае и как противостоять травле ребенка, если поборами занимается родительский комитет.