Суд отложил решение по жалобе комитета по строительству Петербурга против «Арены-2018»

Санкт-Петербург, 4 марта. Тринадцатый апелляционный суд Петербурга приступил к рассмотрению жалобы комитета по строительству городской администрации, оспаривающего решение Арбитражного суда, вынесенное в ноябре 2019 года по иску против компании «Арена-2018», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Истец через суд хочет вернуть в бюджет субсидию в размере 2,6 млрд рублей, которую АНО «Арена-2018» израсходовала на строительство временной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Работы были окончены не в 2017 году, как планировалось, а в 2018-м, поэтому комитет посчитал возможным произвести взыскание собственным распоряжением в феврале 2019-го. Конечно, «Арена-2018» не поторопилась вернуть деньги, и спор перетек в судебную стадию.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга не согласился с аргументами комитета и 21 ноября признал правильность освоения средств ответчиком — чемпионат мира FIFA был проведен успешно. Еще в августе 2018 года в своем официальном сообщении международная федерация футбольных ассоциаций отметила соответствие временной инфраструктуры, возведенной «Ареной-2018» на средства субсидии, требованиям FIFA, определенным в руководстве по нормативным требованиям к стадионам.

Атмосфера в суде была жаркая: стороны начали дебаты еще в коридоре до начала слушания. Комитет по строительству оспаривает качество работ и сроки приемки, однако суд первой инстанции не всем доводам истца дал оценку. Корреспонденту ФАН показалось, что представители сторон в деле ориентировались не очень хорошо. Их ответы на вопросы судей были неуверенными. Возможно, суд понял, что ему придется разбираться в нюансах дела самостоятельно, и отложил решение по жалобе на неделю, до 11 марта.

АНО «Арена-2018» учреждена в 2014 году к проведению чемпионата по футболу — 2018 министерством спорта и сейчас находится в процедуре ликвидации.

Комитет по строительству активно ведет деятельность по возврату денежных средств. Ранее ФАН сообщал о споре комитета с «Инжтрансстроем-СПб», в котором исполнительная власть претендует на взыскание в бюджет 8,54 млрд рублей.