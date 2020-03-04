Бабушка «главного пассажира» рейса А321 высказалась о расследовании трагедии над Синаем

Санкт-Петербург, 4 марта. Власти Египта неохотно сотрудничают со Следственным комитетом РФ по делу о взорванном над Синайским полуостровом лайнером А321 и упорно отказываются называть случившееся терактом. Своими размышлениями о ситуации вокруг расследования трагедии поделилась Елена Громова, бабушка «главного пассажира» самолета, десятимесячной Дарины Громовой.

Руководство Египта до сих пор не предоставило России записи с камер видеонаблюдения, которые расположены в зоне вылета аэропорта Шарм-эль-Шейха, а также информацию с бортовых самописцев разбившегося самолета. Это может говорить о том, что страна изначально не собиралась признавать случившееся террористическим актом, считает Елена Громова, передает «Петербургский дневник».

4 марта апелляционный суд Каира отказался рассматривать иск родственников погибших россиян к правительству Египта. Заявители считают, что трагедия произошла из-за халатности некоторых представителей власти. Египет настаивает на том, что случившееся нужно называть аварией, а не терактом. Расследование по данному делу до сих по не завершено. Бабушка Дарины Громовой рассказала, что семья не обращалась в суд с денежными исками.

«Для нас это неважно. Не на том акцент», — объяснила женщина.

По ее мнению, нужно думать не о деньгах, а о расследовании дела. Родственники погибших находятся в неведении и не располагают данными о том, как оно идет.

«В самом начале египетская сторона обещала нам камеры видеонаблюдения из зоны вылета аэропорта, когда наши шли на посадку. Вроде как они изначально обещали, но, к сожалению, воз и ныне там. Как, впрочем, и расшифровку бортовых самописцев», — сказала Елена Громова.

Женщина говорит, что трагедия до сих пор отзывается глухой болью в сердцах у родственников погибших.

«На протяжении вот уже почти пяти лет. И, к сожалению, такие новости неутешительные — это просто страшно. Такая резонансная катастрофа — и пятый год никаких подвижек», —добавила женщина.

Напомним, что трагедия самолета Airbus A321-231 российской авиакомпании «Когалымавиа» произошла 31 октября 2015 года и стала самой массовой по количеству погибших за всю историю России. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировала трагедию как теракт.