Петербуржцев предупредили о дождливой и ветреной погоде в среду

Санкт-Петербург, 4 марта. Приближающийся циклон принесет в Северную столицу плотные облака и дожди. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, циклон пройдет восточным направлением к акватории Балтийского моря. Во второй половине дня Петербург затянет плотной пеленой облаков, выпадут осадки в виде дождя.

Скорость порывистого ветра будет достигать 11 метров в секунду. Днем столбики термометров достигнут отметки в плюс 5 градусов. В Ленобласти будет на один градус теплее. Атмосферное давление начнет постепенно падать и к вечеру дойдет до отметки 758 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы, передает «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что накануне праздников в Москве могут быть побиты шесть температурных рекордов подряд. В Международный женский день 8 марта погода преподнесет настоящий подарок представительницам слабого пола — плюс 11−13 градусов. Предыдущий рекорд — плюс 8 градусов — был установлен шесть лет назад, передает «Ридус».