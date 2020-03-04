Членов ОПГ, похищавших людей, задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 марта. Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими пресекли в Северной столице деятельность ОПГ, участники которой причастны к похищениям людей, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ РФ.

В межэтническую группировку входили уроженцы среднеазиатского региона. По данным следователей, они причастны «к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе похищению людей с целью получения выкупа», на территории Петербурга и Ленобласти.

Управление ФСБ показало две видеозаписи, на которых показано, как бойцы СОБР проводили задержания в двух квартирах. На кадрах съемок видно, что силовики выломали дверь в одной из квартир при помощи кувалды.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на свои источники, при обыске у членов ОПГ сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли белый порошок и огнестрельное оружие. Изъятое отправили на экспертизу, чтобы точно определить, является ли найденное вещество наркотиком.