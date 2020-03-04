Арестованы двое мужчин, открывшие стрельбу в баре на Гражданском проспекте

Санкт-Петербург, 4 марта. Суд принял решение об аресте двух жителей Дагестана, устроивших накануне стрельбу в петербургском кафе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Полицейские ранее по горячим следам задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в хулиганстве со стрельбой из травматического оружия в баре на Гражданском проспекте. Им было предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».

«Сегодня, 3 марта, по ходатайству дознавателя судом подозреваемым избрана мера пресечении в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Инцидент, ставший причиной ареста, произошел в ночь на понедельник в заведении на Гражданском проспекте. Около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о стрельбе в баре. На месте были задержаны двое жителей республики Дагестан, 29 и 34 лет. У одного из них изъяли травматический пистолет.

Как выяснили полицейские, в баре между посетителями завязалась потасовка. Один из обвиняемых стал угрожать 43-летнему мужчине травматическим пистолетом. После выстрела второй задержанный ударил мужчину ножом по руке.

Пятый канал позднее опубликовал видео, снятое камерами наблюдения в кафе. На кадрах видно, как между несколькими посетителями заведения завязалась потасовка. Она переросла в драку.