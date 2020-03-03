Полицейские в Петербурге с погоней задержали пьяного водителя без прав

Санкт-Петербург, 3 марта. Сотрудники ГИБДД устроили погоню по ночному Петербургу за нетрезвым водителем «Газели», который, как выяснилось, сел за руль без водительских прав, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел около половины четвертого в ночь на вторник. У пересечения Невского проспекта и канала Грибоедова экипаж ДПС попытался остановить «Газель» за нарушение ПДД. Однако водитель решил скрыться от дорожных полицейских.

Водитель фургона, уходя от машин ДПС, врезался в Volkswagen на улице Бакунина. Задержать нарушителя удалось только на Камской улице.

Выяснилось, что за рулем находился 20-летний пьяный молодой человек. При этом его лишили водительских прав еще в мае прошлого года также за пьяную езду. Нарушителя доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце прошлого года стало известно, что МВД России подготовило проект изменений в правила освидетельствования водителей. Ожидается, что ГИБДД сможет проводить предварительные проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-теста. Отказаться от предварительного теста водители «без правовых последствий» не смогут.

Сейчас такая проверка осуществляется исключительно в присутствии понятых, составляется протокол и ведется видеосъемка процедуры. Однако из-за «предварительного» характера процедуры такие меры не потребуются, передавала «Газета.ру».