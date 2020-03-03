Вузы Петербурга повысили меры безопасности для борьбы с коронавирусом

Санкт-Петербург, 3 марта. В вузах Петербурга приняли дополнительные меры по защите студентов на фоне информации о распространении коронавируса.

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий пообещал ввести запрет на объятия и рукопожатия. А в СПбГУ продлили каникулы для студентов из Китая до 1 апреля.

В ведущем вуза города обучаются 2053 студента из КНР, на время каникул их перевели на дистанционное обучение. Всем студентам предоставят индивидуальные графики сдачи экзаменов.

«Перед тем как вернуться в университет, китайские студенты пройдут врачебный осмотр в медицинских пунктах СПбГУ», – сообщили в вузе.

А учащиеся Университета ИТМО, которые вернулись из Китая, две недели находились под наблюдением. По окончании карантина их допустили к занятиям, пишет «Петербургский дневник».

В московских школах также ужесточили меры по профилактике гриппа и ОРВИ. Каждое утро школьники проходят медицинский осмотр, им измеряют температуру.

Напомним, что коронавирус появился уже более чем в 65 странах мира. В том числе, в Иране, Турции, Китае, России, США. Жертвами пневмонии нового типа стали более трех тысяч человек.