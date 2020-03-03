Полиция проводит рейд против нелегалов на Калининской овощебазе в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 марта. Правоохранители проводят рейд по борьбе с нелегальными мигрантами, оцепив Калининскую овощебазу в Петербурге. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Операция началась утром 3 марта, к ней привлекли сотрудников УМВД Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Петроградского и других районов города. По информации источника, рейды продолжатся 4 и 5 марта.

Нарушение правил пребывания в РФ иностранцев влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Самим нарушителям российского законодательства грозит депортация.