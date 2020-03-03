Сотрудникам СПбГУ ограничили командировки в страны с коронавирусом

Санкт-Петербург, 3 марта. В связи с распространением коронавируса COVID-19 с конца февраля сотрудникам и студентам СПбГУ запретили ездить в командировки в страны, где вирус сильно распространен.

Как передает «КП в Петербурге», сроки окончания карантина не обозначены. В университете ссылаются на рекомендации Минобрнауки РФ.

«Приказываю приостановить издание локальных актов о направлении обучающихся и работников в командировку в Китай, Италию, Южную Корею и Иран до нормализации обстановки по коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Студентам и сотрудникам вуза, отправившимся в командировки до выхода приказа, придется по возвращению на родину в течение 14 дней ежедневно проходить медосмотры.

Ранее в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае «продолжает снижаться». За пределами Китая, по данным на 2 марта, зарегистрировано 8 739 случаев заражения коронавирусом из 61 страны. Погибли 127 пациентов.

Больше всего в ВОЗ обеспокоены состоянием дел в Корее, Италии, Иране и Японии. В понедельник группа ВОЗ прибыла в Иран, чтобы доставить материалы и поддержать правительство в борьбе с вирусом. На сегодняшний день в Южной Корее зарегистрировано более 4 200 случаев заражения и 22 смертельных случая.

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии гражданина РФ был диагностирован коронавирус, передавала «Газета.ру». Сейчас он госпитализирован в инфекционную больницу Москвы. В настоящее время состояние заболевшего удовлетворительное. В понедельник стало известно о госпитализации 24 человек, которые контактировали с ним. При этом более 80 человек были помещены в карантин.