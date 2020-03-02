Санкт-Петербург, 2 марта. Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал, за что любит Петербург. По его словам, Северная столица по-своему уникальна.

Звезда фэнтезийной саги о Гарри Поттере заметил, что советует всем своим знакомым посетить Петербург.

«Мне кажется, что Петербург — абсолютно удивительный, особый город, не похожий на другие», — сказал Рэдклифф, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Актер признался, что до сих пор помнит, как у него захватывало дух от вида старинных зданий, от атмосферы, царящей в городе на Неве. Он добавил, что мечтает вновь приехать в Петербург.

Оказывается, что Рэдклифф побывал в Петербурге на свой день рождения, когда ему исполнился 21 год. Он пил водку, не закусывая, и танцевал на столе.

Популярный артист был удивлен, насколько радушно его встретили в России. Он провел в Северной столице два жарких дня, которые запомнятся ему на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что жительница Астрахани стала счастливицей, которой удалось поболтать с Рэдклиффом по Skype. Она выиграла в конкурсе, который проводился в преддверии фильма «Опасное задание». Британский актер сыграл в нем главную роль.

Девушка рассказала, что с Рэдклиффом они общались около восьми минут и поговорили о России, любви к животным и творчестве актера.