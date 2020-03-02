Хулиганы распылили газ из баллончика в петербургском метро

Санкт-Петербург, 2 марта. Хулиганы распылили газ их баллончика на станции метро «Академическая» в Петербурге, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 2 марта. Между несколькими пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин применил газовый баллончик.

Перепалка продолжилась до станции «Политехническая». Как пишут «Невские новости», к пассажирам подошли сотрудники метро и попросили прекратить скандал.

Хулиганы скрылись с места происшествия, бросив баллончик. Правоохранительные органы разыскивают дебоширов.

Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Первомайская» неизвестные напали на пассажира. Мужчине сломали ребра.