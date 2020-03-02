Беглов наградил Митянину почетным знаком за заслуги перед Петербургом

Санкт-Петербург, 2 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил работу бывшего вице-губернатора Анны Митяниной почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Беглов принял участие в заседании с членами правительства в Смольном. Он поблагодарил Митянину за многолетний и эффективный труд и пожелал удачи в новом статусе.

Анна Митянина освобождена от должности вице-губернатора с 27 февраля и возглавила аппарат детского омбудсмена в Петербурге. Ее полномочия временно возложены на вице-губернатора Владимира Кириллова.

Ранее уполномоченная по делам ребенка в России Анна Кузнецова дала Федеральному агентству новостей интервью, в котором рассказала о новых инициативах по поддержке детей-сирот.