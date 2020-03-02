Отец погибшей в Турции девочки рассказал, что они с женой усыновят ребенка

Санкт-Петербург, 2 марта. Житель Петербурга Андрис Лейкуцис рассказал, что они с женой Натальей хотят взять ребенка из детского дома.

28 февраля исполнилось полгода с момента гибели 12-летней Алисы. Она захлебнулась бассейне из-за халатности персонала турецкого отеля.

Родители с трудом пытаются жить заново. По словам Лейкуциса, ему пришлось уйти с работы.

«Просто в один момент не выдержала психика», — пояснил петербуржец, его слова приводит KP.Ru.

Отец погибшей девочки рассказал, что они с женой хотели бы снова стать родителями. Но шансов на рождение малыша у них мало. Поэтому семья Лейкуцис-Адамовых планирует посетить курсы приемных родителей, а потом взять из детдома девочку лет шести-семи.

По словам Андриса, в конце февраля турецкая прокуратура завершила расследование. Фигурантами уголовного дела о причинении смерти по неосторожности стали менеджер и техник отеля, в котором погибла Алиса.

Им грозит до шести лет лишения свободы. Заседание турецкого суда по этому дело состоится 28 мая.

Ранее сообщалось, что после инцидента с девочкой из Петербурга в Ленобласти было возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Аналогично этому в Архангельской области расследуют гибель пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля.