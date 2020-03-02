Рабочие и спецтехника расчищают улицы Петербурга после снегопада

Санкт-Петербург, 2 марта. Более 600 единиц спецтехники вышли на улицы Петербурга, чтобы устранить последствия снегопада, сообщили в городском комитете по благоустройству.

За последние несколько дней в Путербурге вывезли более тысячи кубов снега. Работа по уборке городских улиц продолжается.

2 марта на улицы Петербурга вышли 1255 рабочих, для уборки используется 648 единиц спецтехники. В некоторых районах города улицы начали мыть от загрязнений, пишут «Невские новости».

По данным синоптиков, во вторник и среду в Петербурге ожидается дождь с мокрым снегом. До конца недели погода будет переменчивой. В вывходные также возможны осадки в виде снега.