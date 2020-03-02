Фрунзенский суд Петербурга отказал скандальному депутату в иске к губернатору

Санкт-Петербург, 2 марта. Суд исключил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова из числа ответчиков в споре экс-депутата и властей муниципального округа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

2 марта Фрунзенский районный суд приступил к рассмотрению иска по заявлению экс-депутата регионального Законодательного собрания Игоря Артемьева на решение конкурсной комиссии о выборе главы муниципального образования №72 Санкт-Петербурга. Суд исключил из состава ответчиков губернатора Беглова. Слушания перенесены.

Артемьев вот уже второй год судится с органами государственной власти. В феврале 2020 года он пытался оспорить порядок отбора кандидатур на замещение главы муниципального округа №72, но ему было отказано, поскольку он ошибся судом при подаче заявления.

В 2019 году он же дважды безуспешно оспаривал решения избирательной комиссии о восстановлении в статусе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального образования №72: тогда два кандидата в депутаты от оппозиционных партии «Яблоко» и ЛДПР были восстановлены в статусе кандидатов, а Артемьев депутатом не стал.

Как мы видим по результатам, в прошлогодние муниципальные выборы Санкт-Петербурга власти обеспечили максимально благоприятный климат для кандидатов всех партий, ведущих честную открытую борьбу за депутатские мандаты.

Артемьев участвовал в политической деятельности партий «Единая Россия», «Родина», «Яблоко». В начале 2000-х Игорь Борисович принимал участие в деятельности Московской школы политических исследований под эгидой Агентства международного развития (США) и компании Democracy International (Великобритания).