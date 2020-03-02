Малышева отреагировала на новость о разработке вакцины от коронавируса в РФ

Санкт-Петербург, 2 марта. Известная телеведущая Елена Малышева прокомментировала информацию о разработке вакцины от коронавируса в России. По ее словам, российским ученым можно доверять.

Петербургский научно-исследовательский институт вакцин ФМБА России работает над созданием вакцины от коронавируса. Исследования ведутся сразу в нескольких направлениях.

Малышева поделилась впечатлениями о своей поездке в этот исследовательский институт.

«Вы туда только съездите, посмотрите, это — космос. Я там была, в восторге», — сказала телеведущая, ее слова приводит издание «Ньюинформ».

Она напомнила, что петербургский НИИ является ведущим учреждением в России по разработке вакцин. Малышева подчеркнула, что ранее специалисты этого института создали одну из лучших вакцин против гриппа. Российский препарат получил сертификат панамериканской организации здравоохранения.

Телеведущая добавила, что в НИИ работают высококлассные специалисты, которым можно верить.

Ранее сообщалось, что коронавирус типа COVID-19 подтвердился у пассажира самолета, который следовал из Ирана в Китай с пересадкой в московском аэропорту «Шереметьево».

По последним данным, жертвами пневмонии нового типа стали 2 923 человека, выздоровели 39 479 человек. Случаи заболевания коронавируса зафиксировали в 61 стране мира.