Депутат Владимир Петров опроверг свое участие в выборах губернатора Ленобласти

Санкт-Петербург, 2 марта. Депутат Владимир Петров в понедельник опроверг свое участие в выборах губернатора Ленинградской области. Парламентарий сообщил Федеральному агентству новостей, что о своем выдвижении узнал из СМИ и не намерен бороться за должность губернатора.

Ранее Партия социальной защиты объявила о том, что на съезде было решено выдвинуть кандидатуру Петрова на этот пост. О выдвижении журналистам рассказал руководитель Ленинградского регионального отделения партии Виктор Перов.

Однако сам депутат опроверг возможность своего участия в выборах, которые состоятся в Ленинградской области в сентябре.

«С удивлением узнал о моем «выдвижении» на пост губернатора из СМИ. В настоящее время я для себя не рассматриваю возможности участвовать в выборах главы региона, и, более того, не проводил никаких переговоров ни с одной партией. Так что спешу официально объявить, что новость о моем участии в губернаторской гонке — это информационная провокация, сбивающая с толку не только меня самого, но и жителей области. У меня на сегодняшний день иные политические и рабочие планы, не требующие участия в губернаторской кампании», — прокомментировал Петров.

Ранее сообщалось, что известный своими законодательными инициативами депутат Законодательного собрания области решил попробовать свои силы на выборах губернатора. Выдвинуть его кандидатуру решили в областном отделении Партии социальной защиты. Свое решение они основали на том, что Петров в региональном парламенте занимается вопросами социальной политики, а именно является председателем соответствующей комиссии и не состоит в других партиях. Кроме того, как отметили в Партии соцзащиты, у него «чистая совесть».