Экс-футболист и комментатор Геннадий Орлов отмечает 75-летие в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 марта. Известный петербургский спортивный комментатор Геннадий Орлов отмечает 75-летие. Он рассказал, что полон сил и уходить с работы не планирует.

По словам Орлова, 2 марта выйдут в эфир сразу две его передачи на радио «Зенит» и на телеканале НТВ.

Орлов — в прошлом футболист, играл в качестве нападающего. После окончания спортивной карьеры ушел в журналистику, пишет издание «Петербургский дневник».



Он начинал в газете «Смена», затем писал для «Строительного рабочего». С 1973 года Орлов стал ведущим спортивных новостей в программе «Последние известия».

По словам бывшего футболиста, говорить о спорте в новостях в то время было сложно. На телевидении никто не хотел менять сетку вещания.

Перед программой новостей стояли художественные фильмы, но Орлов убедил, что на спорт нужно выделять больше эфирного времени. Он уверен, что программа о спорте положительно повлияла на развитие петербургского футбола.