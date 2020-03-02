Депутат Петров баллотируется на пост губернатора Ленобласти

Санкт-Петербург, 2 марта. Депутат Владимир Петров баллотируется на должность губернатора Ленобласти от Партии социальной защиты. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил руководитель ленинградского регионального отделения партии Виктор Перов.

Известный своими законодательными инициативами депутат Законодательного собрания области решил попробовать свои силы на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре. Выдвинуть его кандидатуру решили в областном отделении Партии социальной защиты. Свое решение они основали на том, что Петров в региональном парламенте занимается вопросами социальной политики, а именно является председателем соответствующей комиссии и не состоит в других партиях. Кроме того, как отметили в Партии соцзащиты, у него «чистая совесть».

«Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы собрать кандидату подписи для преодоления муниципального фильтра. Будущее Ленинградской области за такими людьми, как Владимир Станиславович Петров», — прокомментировал ситуацию с выдвижением кандидата руководитель Ленинградского регионального отделения партии Виктор Перов.

В Партии соцзащиты уверены, что хорошо известный жителям Ленобласти своими инициативами Владимир Петров составит серьезную конкуренцию действующему губернатору Александру Дрозденко.