Безработный изнасиловал семиклассницу в Ленобласти

Санкт-Петербург, 2 марта. Безработный житель Ленобласти изнасиловал падчерицу 2006 года рождения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

1 марта в полицию обратился отец пострадавшей, проживающий в городе Луга. Мужчина рассказал, что новый сожитель его бывшей супруги 1979 года рождения надругался над ученицей седьмого класса.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мигрант из Узбекистана изнасиловал семиклассницу в петербургском отеле.