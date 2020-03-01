В Петербурге росгвардейцы спасли оставленного на балконе пятого этажа двухлетнего ребенка

Санкт-Петербург, 1 марта. Росгвардейцы спасли двухлетнего малыша, гулявшего по незастекленному балкону коммуналки в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВО войск Росгвардии

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Невском районе Северной столицы. Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны во время патрулирования обратил внимание на ребенка, сидящего в одиночестве на балконе пятого этажа. Малыш находился там без присмотра и скидывал вниз игрушки.

Сотрудники Росгвардии быстро сориентировались и поспешили помочь ребенку. Один страж порядка остался внизу для страховки, а второй быстро поднялся на пятый этаж. Дверь в коммунальную квартиру открыли соседи. Правоохранитель забрал двухлетнего ребенка с балкона. В это время на кровати спала пьяная мать ребенка.

На место происшествия были вызваны медики, но вмешательство врачей не потребовалось. Мать и ребенка доставили в полицию и передали в руки сотрудников отдела по делам с несовершеннолетними.