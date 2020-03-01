Суд признал банкротство «Интерторга», хозяина супермаркетов Spar и «Народная семья»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 февраля разместил в Интернете полный текст решения о признании ООО «ТД «Интерторг» банкротом и открытии конкурсного производства. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Решение суда является логическим продолжением ралли по взысканию долгов с крупнейшего ретейлера, начатого торговыми партнерами компании в конце 2019 года. Сегодня в суде рассматриваются финансовые претензии контрагентов «Интерторга» на общую сумму почти в 10 млрд рублей, и момент, когда возможно было обратиться к санации ретейлера, безнадежно упущен.

В течение последних пяти лет торговый оборот «Интерторга» увеличился с 47 до 83 млрд рублей, а чистая прибыль выросла до 0,7 млрд в год. В то же время размер заемного капитала вырос на 200%, до 6 млрд, а кредиторская задолженность — на 60%, до 16 млрд руб. При капитализации фонда основных средств компании в 4,5 млрд рублей риск наступления кассового разрыва и сопутствующих форс-мажорных обстоятельств стал практически неизбежен. Интересно, что запасы компании, по представляемым в ФНС отчетам, увеличились с 2,5 до 12 млрд рублей. Они не могли пропасть бесследно, и в этой цифре кредиторы рассчитывают найти массу интересной информации.

Реальный и отложенный ущерб экономике

Кредиторами ретейлера-банкрота являются более 130 предпринимателей и компаний из 17 регионов, как уже было сказано, на 10 млрд руб. Чтобы представить масштаб неприятностей, давайте посчитаем невозвращенный долг в средней ежемесячной заработной плате по России — почти 48 тысяч рублей. Применение этой цифры для расчета можно считать правильным, поскольку средний россиянин из ежемесячного вознаграждения за труд уплачивает коммунальные платежи, кредиты, в том числе ипотеку, платит налоги, обеспечивает детей, покупает еду и одежду. Неполучение одной заработной платы нарушает нормальный образ жизни среднестатистического гражданина. Исходя из этой цифры, банкротство «Интерторга» может испортить жизнь 208 000 россиян. По последним официальным данным, валовый региональный продукт по месту регистрации банкрота, в Ленинградской области, составляет 966 млрд руб. Значит, процедура несостоятельности «Интерторга» в масштабах Ленобласти составит целых 10% от годового ВРП. Значительная доля кредиторов — региональные компании.

За прямым финансовым ущербом кредиторам лежат еще фактически изъятые из финансового оборота не менее 4,5 млрд рублей, которые банки-кредиторы обязаны зарезервировать (то есть заморозить) при просрочке платежей «Интерторга» согласно жестким монетарным правилам ЦБ: длительное время бизнес, нуждающийся в периодическом кредитовании, этих денег не увидит.

Правило крупнейших игроков российской экономики Too big to fail («Слишком большой, чтобы пойти на дно»), не раз спасавшее крупные государственные и частные компании с 2014 года, государственными структурами и кредиторами не применено. Мы можем это объяснить двумя факторами: возможно, менеджмент «Интерторга» не вел активную информационную кампанию по объяснению протекающих в компании процессов, а его торговые сети вели деятельность в плотнонаселенных агломерациях, где высока конкуренция ретейлеров, и образовавшийся вакуум спроса был заполнен моментально. При отсутствии в обществе дружественных настроений вытаскивать «Интерторг» из финансовых затруднений никто из влиятельных игроков российской экономики не взялся бы ни на каких условиях.

О кредиторах

Крупнейшим кредитором «Интерторга» является Сбербанк. Еще до введения процедуры банкротства, в декабре 2019 — январе 2020 года, в ряде судебных процессов он успешно арестовал имеющуюся у должника недвижимость, однако в перспективе ее не хватит покрыть и половину банковского долга. Сбербанк попытался возглавить процесс банкротства, предлагая организацию арбитражных управляющих, пользующихся доверием банка. Однако пока у него это не получается.

В деле о банкротстве первым обратившимся и получившим право выбирать конкурсного управляющего для «Интерторга» стало ООО НПО «Про» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и с нулевым фондом оплаты труда, по данным отчетности от 2019 года. Эта компания просто выкупила долг «Интерторга», оплатив его в январе 2020 года, тем самым она опередила ключевого кредитора, Сбербанк, и получила все права первого обратившегося в суд за банкротством. С гражданско-правовой точки зрения это событие вполне заурядно. Некоторые считают ход банкротства, в том числе разрешение вопросов инвентаризации имущества банкрота, заключения о наличии или отсутствии признаков фиктивного и умышленного банкротства, определения наличия или отсутствия признаков мошенничества менеджмента компании, зависимым от назначенного судом арбитражного управляющего. Почему так получилось в этом деле? Почему не очень известная компания получила права первого обратившегося в суд, а Сбербанк вынужден идти за своей справедливостью в апелляцию? Возможно, это результат удачной переговорной дипломатии менеджмента «Интерторга» с кредиторами, сумевшего получить время для маневра. Возможно, очень удачное стечение обстоятельств.

Сотня кредиторов с требованиями от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов вряд ли получат удовлетворение своих требований и не смогут повлиять на исход банкротного процесса, поскольку защита их интересов возможна лишь при консолидации голосов таких мелких кредиторов, а вероятность того, что все они договорятся между собой, равна нулю. Финансовая сторона процесса взыскания также является непреодолимым препятствием для большинства кредиторов: стоимость судебного взыскания для мелких кредиторов, по оценкам ФАН, составит в совокупности не менее 200 млн рублей.

Государство как кредитор «Интерторга»

Пока фискальные органы России не вошли в состав банкротных кредиторов. Незначительную задолженность компании по уплате штрафов можно не принимать во внимание — администраторы таких штрафов вряд ли предъявят требования в реестр кредиторов. Отсутствие налоговых претензий к банкроту и интереса к производимой им налоговой оптимизации уже означает частичную победу должника. Однако пробуждение такого интереса не исключено со стороны правоохранительных органов.

Как видно из ряда исков и решений судов по месту регистрации ООО «ТД «Интерторг» в период времени, непосредственно предшествовавший вынесению решения о банкротстве, компания не принимала на работу желающих трудоустроиться в ее магазинах: функцию работодателя сотрудников магазина исполняло ООО «Сайлерс», не оформлявшее иногда трудовые отношения с работником. Установление аффилированности руководства ООО «Сайлерс» и банкрота может повлечь проведение доследственных проверок правильности расчета налоговых отчислений «Интерторга» по НДФЛ и возникновение претензий со стороны территориальных органов ПФР и ФСС. Развитие событий в эту сторону возможно: по информации ФАН из источников, близких к федеральному правительству, одним из первых решительных шагов нового кабинета министров станет зачистка серой зоны налогообложения. Неформальные сигналы об этом, за пределами официальных заявлений, адресно поступают в среду бизнес-сообщества с конца 2018 года.

Партнеры «Интерторга»

Материнской компанией «Интерторга» является ООО «Интергрупп» с величиной чистых активов едва ли более 1 млн рублей. Мушвиг Абдуллаев — руководитель обеих компаний. Надо отдать ему должное — при возникновении значительных финансовых трудностей компании, проявив мужество, он не ушел с поста руководителя и не поставил у руля номинала, как это иногда принято в российских деловых кругах.

Абдуллаев также является участником и руководителем более чем десятка торговых и сервисных компаний с общей и упрощенной системой налогообложения. Две из них, ООО «Невская логистика» и ООО «ИСК», в этом году стали ответчиками в суде перед Сбербанком на 10 миллиардов. Самая новая компания Мушвига Абдуллаева — ООО «СПАР СПБ» — зарегистрирована им совсем недавно, в декабре 2019 года. Мы предполагаем, что туда перешли права на использование в России интернационального бренда «Спар». Факт хозяйственных операций внутри группы компаний Абдуллаева неизбежно вовлечет их в орбиту судебных разбирательств вокруг банкротства и, возможно, расширение налоговой базы ИФНС с доначислением налогов за прошлые годы.

Соучредителем материнской компании «Интерторга» ООО «Интергрупп» является монакское «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз». Сведений о том, что эта компания стоит на налоговом учете в России, ФАН не нашел, а между РФ и Княжеством Монако отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения. Наверное, это неплохо для зарубежных выгодоприобретателей в России, но это плюс банкротство «Интерторга» может заставить отечественные фискальные органы задавать неудобные вопросы Абдуллаеву. В русской периодической печати его называют членом «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз».

По информации ФАН, хозяин международной франшизы «Спар» — нидерландская «Спар Интернешнл» — напрямую отношения к текущей деятельности банкрота не имеет. Ситуацию с банкротством партнеры «Интерторга» не комментируют.

Интересные факты из дела

24 января 2020 года, за месяц до введения процедуры банкротства, единственный участник «Интерторга» — ООО «Интергрупп» — успел принять решение о ликвидации «дочки», исключив возможность применения процедур финансового оздоровления и иных процедур санации должника. Правами первого банкротного кредитора обладает ООО НТЦ «ПРО» со среднесписочной численностью сотрудников в 1 единицу, с местом нахождения даже не в отдельном помещении, а в «месте №1» со среднесписочной численностью, с налоговыми отчислениями в 0 рублей за 2018 год.

В судебном заседании крупнейший кредитор «Интерторга» — Сбербанк — заявил о полной оплате долга компании по долгу ретейлера перед ООО НТЦ «ПРО», однако последнее выразило несогласие с получением денег от банка, пожелав остаться первым кредитором в банкротном деле, сохраняя контроль над происходящим в процессе. Его ведет судья 12-го судебного состава Семенова И. С., имеющая 9-летний стаж судебного рассмотрения в арбитраже. С начала 2018 года у нее находилось и находится в производстве более 700 дел. Банкротные дела требуют высокой квалификации в области процесса и права, в том числе в таких сложных сферах, как налоги, финансы, строительство, авторские и смежные права.

Судебным решением 28 февраля конкурсным управляющим «Интерторга» утвержден Безруких С. Б., допущенный к деятельности Минюстом лишь в начале текущего года. Для него это первый процесс в качестве конкурсного управляющего.

Ранее ФАН сообщал о прекращении работы в Санкт-Петербурге магазинов Spar и «Народная семья» под управлением этого ретейлера.