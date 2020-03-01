Болельщик «Зенита» попытался украсть флаг у фанатов «Локомотива» и был избит

Санкт-Петербург, 1 марта. Отчаянный болельщик футбольного клуба «Зенит» совершил вылазку в фан-сектор «Локомотива» и попытался соврать флаг клуба во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги. Очевидцы опубликовали видеозапись случившегося в Сети.

Необычная ситуация произошла 29 февраля на «Газпром Арене» во время футбольного противостояния между «Зенитом» и московским «Локомотивом». На кадрах видеозаписи инцидента видно, что болельщик петербургского клуба в одиночку пробирается к фанатским трибунам «Локомотива» и пытается сорвать флаг столичного клуба.

Отмечается, что отважный поступок мужчины так и не принес ему удовлетворения, потому что за честь знамени вступились несколько фанатов «Локомотива». Завязавшаяся перепалка была недолгой и ограничилась обоюдными оплеухами, после чего мужчины разошлись.

Напомним, матч «Зенит» — «Локомотив» завершился со счетом 0:0.